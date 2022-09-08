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В УЕФА не смогли ответить на вопрос о запрете стран Балтии на въезд российских спортсменов

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на запрет Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на въезд для российских спортсменов.
В УЕФА не смогли ответить на вопрос о запрете стран Балтии на въезд российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, смогут ли футболисты с российским гражданством попасть на турниры под эгидой УЕФА в страны, запретившие въезд для россиян. Этот вопрос находится не в компетенции УЕФА. Для этого следует обратиться в соответствующие органы Эстонии, Литвы, Латвии и Польши», — цитирует пресс-службу УЕФА «Чемпионат».

Закон должен вступить в силу до 19 сентября.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, отреагировала на запрет Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на въезд для российских спортсменов.

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