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Карпина — о запрете на въезд в Эстонию для Россиян: на мою семью это не повлияет

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, отреагировала на запрет Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на въезд для российских спортсменов.
Карпина — о запрете на въезд в Эстонию для Россиян: на мою семью это не повлияет
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети — граждане Эстонии. Для нас никаких проблем», — приводит слова Карпиной Sport24.

8 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход, согласно которому будет ограничен въезд для граждан России, в том числе и для спортсменов. Закон должен вступить в силу до 19 сентября.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение, в связи с которым в том числе и российские спортсмены не смогут посетить эти страны.

 

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