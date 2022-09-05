Защитник «Динамо» Фернандес: все рассказывали только положительные вещи о России

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.

«Прежде всего, с Бальбуэной — потому что он мог рассказать не только о самом чемпионате, но и о клубе, его устройстве. Фабиан очень хорошо отзывался о «Динамо», о людях, которые здесь работают, и в целом о Москве. Ещё спросил о российском чемпионате Хесуса Медину — он сейчас играет за ЦСКА. Все рассказывали только положительные вещи, в чём я сам убедился после приезда», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

В сезоне-2021/22 22-летний футболист играл в составе парагвайского «Гуарани Асунсьона», за который провёл 20 матчей и забил один мяч.

Защитник выступает за бело-голубых под шестым номером. Соглашение с футболистом подписано до 2027 года. В составе «Динамо» он провёл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

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