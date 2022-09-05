военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защитник «Динамо» Фернандес: все рассказывали только положительные вещи о России

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.
Защитник «Динамо» Фернандес: все рассказывали только положительные вещи о России
  • AP

«Прежде всего, с Бальбуэной — потому что он мог рассказать не только о самом чемпионате, но и о клубе, его устройстве. Фабиан очень хорошо отзывался о «Динамо», о людях, которые здесь работают, и в целом о Москве. Ещё спросил о российском чемпионате Хесуса Медину — он сейчас играет за ЦСКА. Все рассказывали только положительные вещи, в чём я сам убедился после приезда», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

В сезоне-2021/22 22-летний футболист играл в составе парагвайского «Гуарани Асунсьона», за который провёл 20 матчей и забил один мяч.

Защитник выступает за бело-голубых под шестым номером. Соглашение с футболистом подписано до 2027 года. В составе «Динамо» он провёл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

Ранее защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить