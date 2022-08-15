Защитник «Краснодара» Рамирес: я получил российское гражданство и моя семья тоже

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство.

«Я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже. Водку я не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ, русские традиции и кухня. Я люблю все это!» — цитирует Рамиреса «Спорт-Экспресс».

28-летний футболист выступает за «Краснодар» с 2017 года, в мае 2021 года клуб продлил контракт с защитником до лета 2025 года. Всего за краснодарскую команду он провёл 112 матчей, забил один мяч и отличился семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.