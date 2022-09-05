«Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).
Пресс-служба команды выложила видео с эмоциями футболистов и тренеров после победы в дерби двух столиц.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита».