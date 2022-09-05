«Зенит» показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком»

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных матчах с 2017 года (11 матчей подряд).

Пресс-служба команды выложила видео с эмоциями футболистов и тренеров после победы в дерби двух столиц.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита».