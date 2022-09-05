Джикия высказался о потасовке с игроками «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал потасовку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Потасовка в первом тайме? Обычные эмоции. Бразильцы играют грязно? Пусть сами решают, как они играют. Все сами всё видели, а там уже есть нарезочки. Видел эпизод с Барриосом, сами назовите это как хотите», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.