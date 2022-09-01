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«Аякс» объявил о переходе полузащитника «Севильи» Окампоса на правах аренды

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Полузащитник «Севильи» и сборной Аргентины Лукас Окампос продолжит карьеру в «Аяксе» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что арендное соглашение заключено до окончания сезона-2022/23.

Контракт Окампоса с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за испанский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €30 млн.

Ранее сообщалось, что форвард нидерландского «Аякса» Антони продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

 

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