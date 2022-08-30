«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Антони из «Аякса»
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По информации СМИ, сумма сделки оценивается в €100 млн с учётом бонусов, соглашение с футболистом будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.
Антони провёл в составе «Аякса» 57 матчей, забил 18 мячей и отметился 14 результативными передачами. Контракт между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что «Аякс» заинтересован в услугах полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса.