Володин: иноагенты смогут участвовать в выборах после исключения из реестра

Лица, признанные иноагентами в России, смогут участвовать в выборах разных уровней, если их исключат из соответствующего реестра.

Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть шанс… выйти из этого статуса, прекратить получать деньги за свою деятельность из-за рубежа. И пожалуйста — участвуй в выборах», — приводит слова Володина ТАСС.

Установленные в России нормы председатель ГД охарактеризовал как «очень либеральные».

Ранее Госдума России приняла поправки, запрещающие иностранным агентам быть кандидатами на выборах всех уровней.