Володин: иноагенты смогут участвовать в выборах после исключения из реестра
- РИА Новости
Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Есть шанс… выйти из этого статуса, прекратить получать деньги за свою деятельность из-за рубежа. И пожалуйста — участвуй в выборах», — приводит слова Володина ТАСС.
Установленные в России нормы председатель ГД охарактеризовал как «очень либеральные».
Ранее Госдума России приняла поправки, запрещающие иностранным агентам быть кандидатами на выборах всех уровней.