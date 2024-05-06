RT в Telegram
Подпишись

Володин: иноагенты смогут участвовать в выборах после исключения из реестра

Короткая ссылка
Лица, признанные иноагентами в России, смогут участвовать в выборах разных уровней, если их исключат из соответствующего реестра.
Володин: иноагенты смогут участвовать в выборах после исключения из реестра
  • РИА Новости

Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть шанс… выйти из этого статуса, прекратить получать деньги за свою деятельность из-за рубежа. И пожалуйста — участвуй в выборах», — приводит слова Володина ТАСС.

Установленные в России нормы председатель ГД охарактеризовал как «очень либеральные».

Ранее Госдума России приняла поправки, запрещающие иностранным агентам быть кандидатами на выборах всех уровней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить