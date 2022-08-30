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Романо: «Аякс» заинтересован в услугах полузащитника «Севильи» Окампоса

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Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, амстердамский клуб видит в хавбеке замену нападающему Антони, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение Окампоса с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за испанский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €30 млн.

Ранее сообщалось, что МЮ заплатит за Антони €100 млн с учётом бонусов.

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