Романо: «Аякс» заинтересован в услугах полузащитника «Севильи» Окампоса

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, амстердамский клуб видит в хавбеке замену нападающему Антони, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение Окампоса с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за испанский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €30 млн.

Ранее сообщалось, что МЮ заплатит за Антони €100 млн с учётом бонусов.