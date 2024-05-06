Обвиняемый в убийстве байкера в Москве обжаловал арест

В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляция на постановление об аресте Шахина Аббасова, основного фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалёва из-за замечания о парковке.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Шахину Аббасову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали РИА Новости в суде.

22 апреля Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым фигурантам дела об убийстве жителя столицы.

Москвич Кирилл Ковалёв был убит 17 апреля на улице Краснодарской. Аббасов напал на него с ножом после замечания из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.