Агент Виллиана Роши высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА

Игорь Кампеделли, агент защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, высказался о возможном переходе бразильского футболиста в столичный ЦСКА.

«Какая ситуация с трансфером Роши? Ещё ничего не известно и не понятно», — цитирует Кампеделли Sport24.

24 августа стало известно, что армейский клуб согласовал приобретение защитника. По информации СМИ, клуб заплатит за бразильца €1,3 млн и ещё €300 тыс. в качестве бонусов. Футболист подпишет с ЦСКА контракт по схеме «3 + 1».

В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы не ведут переговоров о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.