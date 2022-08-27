Агент Виллиана Роши высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА
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«Какая ситуация с трансфером Роши? Ещё ничего не известно и не понятно», — цитирует Кампеделли Sport24.
24 августа стало известно, что армейский клуб согласовал приобретение защитника. По информации СМИ, клуб заплатит за бразильца €1,3 млн и ещё €300 тыс. в качестве бонусов. Футболист подпишет с ЦСКА контракт по схеме «3 + 1».
В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы не ведут переговоров о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.