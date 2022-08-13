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Овечкин: хотелось бы рейтинг повыше в NHL 22

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём рейтинге в спортивном симуляторе NHL 22.

«Мы иногда играем в команде в NHL 22, в детстве там себя создавал. Сейчас больше другими играми увлекаюсь. Конечно, всегда хотелось бы статистику повыше, но не особо обращаю внимание», — цитирует Овечкина РИА Новости.

Капитан «Вашингтона» является главным гостем турнира по киберспорту OviCup по хоккейному симулятору NHL 22 в Лужниках.

Самые высокие место среди российских хоккеистов в игре, с рейтингом 92, занимают Овечкин и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что в FIFA 23 не будет российских клубов и сборной.



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