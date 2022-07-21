В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной

Компания Electronic Arts (EA) рассказала, будет ли включать в новую часть FIFA российские клубы и сборную.

«По согласованию с нашими партнёрами в ФИФА и УЕФА EA Sports не станет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23», — приводит слова представителей EA Eurogamer.

Напомним, что в апреле 2022 года EA выпустила патч для FIFA 22, в которой заблокировали российские команды и стадион «Открытие Арена». При этом отечественные футболисты остались в игре.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее EA прекратила сотрудничество с ФИФА и представила новое название для серии футбольных симуляторов — EA Sports FC.