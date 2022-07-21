В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной
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«По согласованию с нашими партнёрами в ФИФА и УЕФА EA Sports не станет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23», — приводит слова представителей EA Eurogamer.
Напомним, что в апреле 2022 года EA выпустила патч для FIFA 22, в которой заблокировали российские команды и стадион «Открытие Арена». При этом отечественные футболисты остались в игре.
28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Ранее EA прекратила сотрудничество с ФИФА и представила новое название для серии футбольных симуляторов — EA Sports FC.