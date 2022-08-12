военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Осасуна» обыграла «Севилью» благодаря голу Ороса

Короткая ссылка
«Осасуна» на своём поле нанесла поражение «Севилье» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Наварры.

В составе «Осасуны» мячи забили Чими Авила (9-я минута), Аймар Орос (74-я, пенальти). У «Севильи» отличился Рафаэль Мир (11-я).

«Севилья» по итогам сезона-2021/22 заняла четвёртое место. «Осасуна» финишировала на десятой позиции.

Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить