«Осасуна» обыграла «Севилью» благодаря голу Ороса

«Осасуна» на своём поле нанесла поражение «Севилье» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Наварры.

В составе «Осасуны» мячи забили Чими Авила (9-я минута), Аймар Орос (74-я, пенальти). У «Севильи» отличился Рафаэль Мир (11-я).

«Севилья» по итогам сезона-2021/22 заняла четвёртое место. «Осасуна» финишировала на десятой позиции.

Ранее вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.





