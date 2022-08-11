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Куртуа: когда «Реал» в финале, обычно он его выигрывает

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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы провели очень качественную игру. В трёх финалах нам удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности. Когда «Мадрид» играет в финале, обычно он его выигрывает», — цитирует Куртуа Marca.

Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0 в пользу «королевского клуба». Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.

Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.

Ранее Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

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