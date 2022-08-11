Мостовой объяснил, за счёт чего «Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Никаких сомнений в победе «Реала» не было. «Реал» одержал победу, так как у него и «Айнтрахта» разный уровень команды, футболистов», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0 в пользу «королевского клуба». Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.

Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.

Ранее Карим Бензема обошёл Рауля по голам в составе «Реала».