Сторожук — о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» доволен качеством игры и результатом
«Мы довольны качеством игры, результатом. Долгожданная домашняя победа. Очень доволен ребятами в том плане, как они себя вели — смело, уверенно. Они ещё вчера играли уровнем ниже, сегодня они проявляют себя довольно неплохо», — цитирует Сторожука РИА Новости.
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0. Мячи забили Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (84-я и 95-я (90 + 5)).
Краснодарский клуб занимает четвёртое место в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Локомотив» расположился на 13-м.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» установил новый антирекорд по пропущенным голам в четырёх турах РПЛ.