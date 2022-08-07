Сторожук — о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» доволен качеством игры и результатом

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:0).

«Мы довольны качеством игры, результатом. Долгожданная домашняя победа. Очень доволен ребятами в том плане, как они себя вели — смело, уверенно. Они ещё вчера играли уровнем ниже, сегодня они проявляют себя довольно неплохо», — цитирует Сторожука РИА Новости.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0. Мячи забили Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (84-я и 95-я (90 + 5)).

Краснодарский клуб занимает четвёртое место в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Локомотив» расположился на 13-м.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» установил новый антирекорд по пропущенным голам в четырёх турах РПЛ.