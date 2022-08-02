Гаджиев: публикация переговоров судей VAR не скажется на точности принятия решений

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное обнародование переговоров арбитров VAR.

«Какие могут быть дополнительные поводы для возникновения скандалов в этом случае? Только если рефери будут ругаться друг на друга матом (смеётся). На самом деле, они гораздо чаще соглашаются друг с другом, лишь в 5% случаев они не находят консенсуса. Эпизод просматривается многократно, на этом основании выносится решение. Всегда считал, что чем прозрачнее обсуждение проблем, тем лучше. Меньше всевозможных грязных сделок — появится дополнительный инфоповод», — заявил Гаджиев RT.

По его словам, матч смотрят полтора часа, а обсуждают действия судей потом неделю.

«В этом случае появится ещё одна причина поговорить о нём, дополнительные интриги. Но я сомневаюсь, что это скажется на точности принятия решений. На выбор всё же влияют несколько иные вещи. Да, объективности может стать чуть больше, но в неоднозначных ситуациях предпочтение всё равно будут отдавать сильным командам. Поддержка грандов неизбежна. Но одно дело, когда в спорном моменте встают на сторону одного из коллективов, другое — когда один из них уничтожают. Вспомните «Шинник». За один сезон те подали девять протестов на работу судей, которые были приняты, но ярославцы всё равно вылетели», — добавил Гаджиев.

Ранее президент «Урала» заявил, что болельщики не должны слышать переговоров арбитров VAR.











