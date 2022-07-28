Тарасова планирует посетить тренировку фигуристов академии Плющенко
- РИА Новости
«Возможно, на следующей неделе. Позвоню Жене и спрошу, когда он может меня принять и где. Сборы вроде бы закончились», — цитирует Тарасову Sport24.
26 июля Тарасова поделилась мнением о том, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.
Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведёт слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой.