Тарасова планирует посетить тренировку фигуристов академии Плющенко

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о желании посетить тренировку фигуристов, занимающихся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Тарасова планирует посетить тренировку фигуристов академии Плющенко
  • РИА Новости

«Возможно, на следующей неделе. Позвоню Жене и спрошу, когда он может меня принять и где. Сборы вроде бы закончились», — цитирует Тарасову Sport24.

26 июля Тарасова поделилась мнением о том, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведёт слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой.

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