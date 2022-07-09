Митрофанов: постепенно все поймут, что Fan ID не против болельщиков

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Заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Митрофанов: постепенно все поймут, что Fan ID не против болельщиков
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что те незначительные недостатки, которые сейчас присутствуют, будут преодолены. Поэтому постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков. Когда она станет действительно удобной, надеюсь, что какие бы то ни было бойкоты отойдут на второй план, а на первый выйдут футбол и спорт», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с введением Fan ID для посещения спортивных мероприятий.

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