Уткин — о высказываниях в адрес Абаскаля: спартаковские ветераны традиционно травят чужака

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал заявления бывших футболистов «Спартака» в адрес нового главного тренера московской команды — испанца Гильермо Абаскаля.

«Забавно наблюдать, как спартаковские ветераны традиционно травят чужака. К этому мы уже привыкли. Было бы странно, если бы никто не сказал: «А кто это такой? А что у него за имя?» А что у вас, друзья мои, есть, кроме имени? А имя, извините, это заслуга, которое фиксирует прошлое», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту наставника красно-белых он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого «Спартак» выиграл Кубок России.

Ранее нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера столичного клуба.