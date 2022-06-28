Мелкадзе считает, что в «Спартаке» вряд ли что-то сильно изменится с приходом Абаскаля

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
Мелкадзе считает, что в «Спартаке» вряд ли что-то сильно изменится с приходом Абаскаля
  • РИА Новости

«А почему в прошлом сезоне было плохо? 1/8 финала Лиги Европы, победа в Кубке. Сейчас купили Зиньковского. Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет. Куда ниже десятого места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Он отметил, что, с другой стороны, российский футбол очень непредсказуем и может быть всякое. По его словам, «Сочи» в любом случае должен оказаться выше московской команды.

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Мелкадзе оценил шансы черноморской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить