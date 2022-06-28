Мелкадзе считает, что в «Спартаке» вряд ли что-то сильно изменится с приходом Абаскаля

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«А почему в прошлом сезоне было плохо? 1/8 финала Лиги Европы, победа в Кубке. Сейчас купили Зиньковского. Если брать чемпионат, то хуже уже точно не будет. Куда ниже десятого места? Ожидаю, что будет лучше. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Он отметил, что, с другой стороны, российский футбол очень непредсказуем и может быть всякое. По его словам, «Сочи» в любом случае должен оказаться выше московской команды.

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Мелкадзе оценил шансы черноморской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.