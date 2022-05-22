Мелкадзе: «Сочи» составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2022/23

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил шансы черноморской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Любой команде можем составить конкуренцию, даже «Зениту». Нет ничего невозможного. Сегодня заняли второе, завтра первое. Тренировочные сборы вроде будут в Сочи. Если всё есть здесь, зачем куда-то ехать», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

«Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» (5:1) и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые финишировали на третьем месте. «Зенит» досрочно стал чемпионом.

Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.