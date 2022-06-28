Кержаков сообщил, что не ведёт переговоров ни с одним из клубов
«На данный момент переговоров ни с кем не веду. На меня из клубов никто не выходил», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».
Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.
Ранее Равиль Измайлов объяснил, почему «Пари НН» решил не продлевать контракт с Кержаковым.