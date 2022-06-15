Касаткина одержала победу над Александровой и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
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Российская теннисистка в матче второго круга переиграла соотечественницу Екатерину Александрову в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:1.
Следующей соперницей 25-летней Касаткиной станет победительница противостояния между гречанкой Марией Саккари и австралийкой Дарьей Савилл.
Общий призовой фонд турнира в Берлине составляет более $750 тыс.
Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала волевую победу над Соболенко в первом круге турнира в Берлине.