Касаткина одержала победу над Александровой и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Россиянка Дарья Касаткина оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Российская теннисистка в матче второго круга переиграла соотечественницу Екатерину Александрову в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:1.

Следующей соперницей 25-летней Касаткиной станет победительница противостояния между гречанкой Марией Саккари и австралийкой Дарьей Савилл.

Общий призовой фонд турнира в Берлине составляет более $750 тыс.

Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала волевую победу над Соболенко в первом круге турнира в Берлине.