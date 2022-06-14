Джокович рискует пропустить US Open из-за правил въезда в США

Третья ракетка мира Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США — 2022.

По информации The Telegraph, иммиграционная служба США не отменит обязательное наличие у въезжающих в страну сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Напомним, что экс первая ракетка мира не принял участие в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США допустят россиян к участию в US Open.