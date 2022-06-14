The Telegraph: в США допустят россиян к участию в US Open

Российские теннисисты могут принять участие в Открытом чемпионате США — 2022.

По информации The Telegraph, Ассоциация тенниса США (USTA) не последует примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены до соревнований. ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса.

Ранее глава ATP заявил, что вернёт рейтинговые очки Уимблдону, если турнир допустит россиян.