Экс-арбитр ФИФА Захаров оценил состояние судейства в РПЛ как стабильно тяжёлое

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА), лучший рефери России 2008 года Игорь Захаров рассказал об уровне судейства в стране.

«Состояние стабильно тяжёлое. Думаю, многие согласятся, что это объективная реальность. Количество ошибок резко возросло. Причём неоправданных и необъяснимых», — приводит слова Захарова «Советский Спорт».

Он также отметил, что происходит много ошибок, связанных с ВАР. По его словам, это началось уже давно.

Напомним, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о судействе в отношении московской команды в прошедшем сезоне.