Главный тренер сборной Казахстана Адиев прокомментировал успех команды в Лиге наций

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о впечатлениях после победы над сборной Словакии в Лиге наций УЕФА.
Главный тренер сборной Казахстана Адиев прокомментировал успех команды в Лиге наций
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сложная игра со сложным соперником. Понимали их силы. Понятно, что у любой команды есть свои нюансы. Пытались блокировать их сильные стороны и искать свои моменты в ответных контратаках. Считаю, что нам это удалось. Наша игра в любом случае идёт в зачет», — приводит слова Адиева Sport.kz.

По его мнению, это самая главная победа и великолепный успех, который удалось сделать тренерскому штабу сборной. Он также подчеркнул, что главный феномен сборной Казахстана — это раздевалка.

«Какой бы ты план не выстраивал, каким бы ты тренером не был — это ничего не значит. Раздевалка должна быть объединена идеей», — заключил Адиев.

Встреча в Нур-Султане на «Астана Арене» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, Казахстан лидирует в группе 3 Лиги С, набрав десять очков. Словакия — вторая (шесть очков).

Ранее главный тренер сборной Казахстана станцевал лезгинку после победы в матче Лиги наций.

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