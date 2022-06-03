Попов считает, что санкции к российским спортсменам не продлятся долго

Четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов высказал мнение, что санкции в отношении российских спортсменов не будут долго действовать.

«Нет, запрет на участие в соревнованиях не повлияет на профессионализм российских спортсменов, ведь сейчас планируется проведение комплексных мероприятий с участием стран БРИКС, стран СНГ, ЕврАзЭС», — цитирует Попова ТАСС.

Он также подчеркнул, что в июле или в августе должны состояться международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани и мероприятие в Минске.

«К сожалению, тот постулат, что спорт вне политики, утратил свою силу. Ожидаем, когда здравый смысл возьмёт верх. Я более чем уверен, что это кратковременно. Вы смотрели чемпионат мира по хоккею? Без сборной России грусть наступает моментально», — заключил Попов.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее глава Министерства спорта Олег Матыцин оценил возможность России принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.