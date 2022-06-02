Матыцин уверен, что Россия будет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира

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Глава Министерства спорта Олег Матыцин оценил возможность России принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже и чемпионате Европы по футболу — 2024 в Германии.
Матыцин уверен, что Россия будет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира
  • РИА Новости

«Наша задача — определить точки опоры, те дружественные страны, которые реально думают о будущем спорта. Если мы её решим через такие, например, международные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, то я уверен, что Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Говорить о том, что это произойдёт завтра, я не буду», — цитирует Матыцина газета «Известия».

Он подчеркнул, что Россия должна задействовать потенциал МИДа, ОКР, российских представительств за рубежом.

«Наш голос должен быть мощным, должен быть представлен странами БРИКС, ШОС, Европы, Африки и так далее», — заявил министр.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее сообщалось, что Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры.

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