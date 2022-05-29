Сервара: короткая подготовка к «Ролан Гаррос» положительно повлияла на настрой Медведева

Тренер теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара высказал мнение, что малое время подготовки к Открытому чемпионату Франции — 2022 положительно повлияло на настрой спортсмена.

«Даниил очень быстро оправился от операции по удалению паховой грыжи. Но у нас было мало времени на подготовку к турниру Большого шлема, только две недели», — приводит слова Сервара L'Equipe.

По его мнению, спортсмен с гораздо меньшим разочарованием воспринимал неудачи в игре на грунте, и на этом фоне для Медведева всё стало проще.

«В результате это оказало меньшее давление, чем ожидалось. Мы знали, что сезон на грунте будет намного короче, и это позволило снять некоторое давление. Даниил осознавал, что не сможет воспользоваться преимуществами обычной подготовки, и это расслабляет мозг», — заключил Сервара.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2. В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Ранее Медведев заявил, что намерен вернуться на первую строчку рейтинга ATP.