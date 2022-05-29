Медведев заявил, что намерен вернуться на первую строчку рейтинга ATP
- AP
«Конечно, я хочу пробыть на первой строчке ATP больше двух недель. Хочу попробовать это сделать. Мы не знаем, как эта история с Уимблдоном отразится на рейтинге, но я хочу попытаться добиться наилучших возможных результатов, начиная с этого момента», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2. В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).
«Ролан Гаррос» завершится 5 июня.
Ранее Медведев заявил, что попытается стать мастером игры на грунтовом покрытии.