Медведев заявил, что попытается стать мастером игры на грунтовом покрытии

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как он должен играть, чтобы его называли мастером по выступлению на грунте.

«Не знаю. Возможно, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. Но сегодня да, это был отличный матч на грунте. Но так получается далеко не всегда. Буду пробовать и пытаться стать мастером игры на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По его словам, сейчас важно добиться хорошего результата на «Ролан Гаррос». Он также сказал, что на Australian Open у него было чувство, что он недостаточно хорош, однако всё равно дошёл до финалов.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Напомним, что «Ролан Гаррос» завершится 5 июня.

Ранее Медведев заявил, что готов выступить на Уимблдонском турнире — 2022 без рейтинговых очков.