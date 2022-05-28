Медведев заявил, что попытается стать мастером игры на грунтовом покрытии

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как он должен играть, чтобы его называли мастером по выступлению на грунте.
Медведев заявил, что попытается стать мастером игры на грунтовом покрытии
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Не знаю. Возможно, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. Но сегодня да, это был отличный матч на грунте. Но так получается далеко не всегда. Буду пробовать и пытаться стать мастером игры на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По его словам, сейчас важно добиться хорошего результата на «Ролан Гаррос». Он также сказал, что на Australian Open у него было чувство, что он недостаточно хорош, однако всё равно дошёл до финалов.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Напомним, что «Ролан Гаррос» завершится 5 июня.

Ранее Медведев заявил, что готов выступить на Уимблдонском турнире — 2022 без рейтинговых очков.

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