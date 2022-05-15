Джокович одержал 1000-ю победу в карьере
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Эта победа стала для Джоковича 1000-й в карьере. При этом сербский теннисист стал лишь пятым игроком в истории, кому удавалось покорить данную планку. До него этого добивались Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1251), Иван Лэндл (1068) и Рафаэль Надаль (1051).
В финале «Мастерса» в Риме Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина уступила Онс Жабер в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме.