Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Эта победа стала для Джоковича 1000-й в карьере. При этом сербский теннисист стал лишь пятым игроком в истории, кому удавалось покорить данную планку. До него этого добивались Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1251), Иван Лэндл (1068) и Рафаэль Надаль (1051).

В финале «Мастерса» в Риме Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина уступила Онс Жабер в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме.

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