Касаткина уступила Жабер в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации категории WTA-1000 в Риме.
Касаткина уступила Жабер в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась в трёх сетах — 4:6, 6:1, 5:7. При этом российская теннисистка имела матчбол при счёте 5:4 в решающей партии, но упустила возможность выиграть поединок.

Причём для туниски это уже 11-я победа подряд. Кроме того, на грунте она в этом сезоне оказывалась сильнее соперниц 18 раз и всего дважды терпела неудачу.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету седьмой ракетки мира пять эйсов, две двойные и шесть брейков.

В финале Жабер сыграет с лидером мирового рейтинга Игой Свёнтек, которая разгромила Арину Соболенко.

Ранее Касаткина заявила, что её уровень игры растёт с каждым матчем.

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