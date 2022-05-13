Касаткина заявила, что её уровень игры растёт с каждым матчем
- AP
«Я чувствую, что мой уровень растёт с каждым матчем. Очень довольна сегодняшним выступлением и надеюсь, что в четвертьфинале сыграю так же или даже лучше», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.
Призовой фонд турнира составляет порядка $2,5 млн.
Касаткина оформила выход в четвертьфинал турнира в Риме. 25-летняя российская теннисистка в матче третьего круга переиграла Бадосу (третий номер посева) со счётом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей Касаткиной станет швейцарка Жиль Тайхманн.
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал серии «Мастерс» в Риме (Италия).