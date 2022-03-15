Отсутствие Дзюбы, вызов Селихова и аванс для Заики и Сарвели: что нужно знать о новом созыве сборной России

Валерий Карпин объявил состав национальной команды России на учебно-тренировочный сбор в Москве, который пройдёт в конце марта. В него вошли 27 футболистов, включая Александра Селихова, Кирилла Заику и Владислава Сарвели, ни разу не получавших вызов в сборную при действующем тренере. При этом в списке не оказалось выступающих в Европе отечественных легионеров и Артёма Дзюбы, отказавшегося от приглашения по семейным обстоятельствам.

Просьба Дзюбы

В преддверии оглашения состава национальной команды главная интрига заключалась в том, получит ли вызов один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ. В начале месяца Валерий Карпин рассказывал, что в ходе очередной встречи Артём Дзюба заявил, что «готов и хочет играть» за сборную. И были все основания полагать, что подобный шанс представится ему уже в марте. Однако с воссоединением наставнику и форварду придётся повременить.

Судя по всему, сам специалист рассчитывал на Дзюбу и был готов предоставить ему возможность принять участие в сборе, но тот вновь отказался. Однако если в сентябре причиной стала неидеальная форма, то сейчас он руководствовался иными мотивами.

«С Артёмом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Однако впоследствии Дзюба частично опроверг слова Карпина. Форвард заявил, что причиной его отказа стали не политические моменты, а семейные обстоятельства, в подробности которых он бы не хотел вдаваться.

«В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали… Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — сказал Дзюба изданию «Спорт-Экспресс».

Карпин по горячим следам поспешил заявить, что произошло небольшое недопонимание его предыдущего комментария, но главное, что никаких разногласий между ним и Дзюбой нет.

Таким образом, атакующая линия предстанет в том же составе, что и в ноябре. Помимо Фёдора Смолова и Антона Заболотного, шанс проявить себя получит Иван Сергеев. Новоиспечённый форвард «Зенита» проходил подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией и даже попал в заявку, но на поле так и не появился.

Отсутствие легионеров

Не оказалось в списке и российских футболистов, выступающих в других чемпионатах. Ранее Карпин уже заявлял, что не планирует приглашать на сбор Александра Головина и Алексея Миранчука, мотивируя это «проблемами с логистикой». Как он говорил Sport24, им «предстояло лететь непонятно сколько и непонятно через какие страны», в связи с чем от их услуг было решено временно отказаться.

Судя по всему, по тем же причинам в составе не нашлось места защитнику Фёдору Кудряшову, который провёл шесть матчей за «Антальяспор» в 2022-м, а в игре с «Карагюмрюком» и вовсе отметился забитым мячом. Причём отличился он с передачи бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо. Не оказалось в списке и основного голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, отыгравшего 90 минут во встрече 1/8 финала Лиги конференций с АЗ.

Как и Сергеев, тот впервые получил вызов в ноябре, но не смог выдержать конкуренцию с Матвеем Сафоновым. Не приедет в столицу и Денис Черышев, но ему в любом случае было сложно рассчитывать на приглашение от тренера. В этом году вингер «Валенсии» провёл на поле всего 43 минуты суммарно. Тем не менее он успел отметиться результативной передачей в кубковом противостоянии с «Картахеной».

Обновление вратарей

В целом Карпин сделал ставку на футболистов, ранее уже защищавших цвета национальной команды в квалификации чемпионата мира. Исключением стали лишь несколько человек, с которыми ему захотелось «поработать на тренировках и поближе познакомиться». Одним из таких стал Александр Селихов, в последние несколько месяцев укрепившийся в статусе основного голкипера «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей во всех турнирах, два из них отстоял на ноль и пропустил 16 мячей. А также стал одним из главных творцов успеха красно-белых на групповой стадии Лиги Европы. Именно отражённый пенальти в концовке встречи с «Легией» помог команде занять первое место и завоевать путёвку в 1/8 финала. Правда, выступить там не удалось.

Среди его конкурентов значатся Матвей Сафонов и Антон Шунин. Но если первый стабильно получает шансы при Карпине, то второй возвращается в коллектив после длительного перерыва. Голкипер «Динамо» был первым номером в ходе заключительного периода работы Станислава Черчесова в национальной команде и защищал ворота в матче с Бельгией на Евро-2020. Однако грубая ошибка в одном из эпизодов и три пропущенных гола в сумме стоили ему места в старте. Две оставшиеся игры он провёл на скамейке, а при нынешнем наставнике ни разу не попадал даже в расширенный реестр.

Дебют Заики

В свою очередь, защитник «Сочи» и вовсе впервые получил шанс примерить футболку национальной команды. По ходу нынешнего сезона Кирилл Заика стал одним из лидеров своего клуба и уже отыграл 1500 минут (восьмой результат в команде), а также записал на свой счёт две результативные передачи. В сборной 29-летний футболист присоединился к своему партнёру по клубу Сергею Терехову. И не исключено, что в следующем контрольном матче фланги будут закрывать представители четвёртого коллектива РПЛ.

Во многом вызов Заики можно считать вынужденным. Фактически он стал заменой Вячеславу Караваеву, также отказавшемуся от приглашения в сборную в марте. Но, как отметил Карпин, защитник руководствовался иными мотивами, нежели его одноклубник.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать его на предстоящий сбор ещё и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу», — сказал Карпин.

Дуэт из «Крыльев»

Шанс проявить себя представился и футболистам самарской команды. Причём Антон Зиньковский ранее уже привлекался в сборную России. Он был включён в расширенный список для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией, но в итоговый не попал. Тогда полузащитник признавался, что не понял решения специалиста и немного расстроился из-за сложившейся ситуации.

Что касается Владислава Сарвели, то до настоящего момента 24-летний форвард ни разу не удостаивался внимания со стороны тренерского штаба сборной. Даже после того, как забил пять мячей в семи матчах РПЛ в период с сентября по ноябрь. Тогда он по разу огорчил «Ростов», «Краснодар» и «Химки», а также дважды поразил ворота «Нижнего Новгорода».

Примечательно, что в клубе он выступает на позиции центрального нападающего, однако в заявке национальной команды значится как полузащитник. Возможно, это является намёком на то, что Карпин рассматривает его как левого вингера. В этом амплуа он выступал в прошлом сезоне, но со временем стал действовать ближе к центру.

Также стоит отметить возвращение в состав Ильи Самошникова, Арсена Захаряна, не игравших в ноябре из-за проблем со здоровьем, а также очередной вызов Даниила Кругового. Защитник «Зенита» уже привлекался в ноябре, причём именно на замену коллеги из «Рубина». Но вытеснить из основы Кудряшова не сумел. Зато вновь вне состава оказался Роман Зобнин, что вряд ли можно считать удивительным. Хавбек «Спартака» крайне неубедительно смотрелся в дерби с ЦСКА, после чего был переведён в запас. В следующих турах РПЛ он выходил исключительно со скамейки и провёл на поле всего 12 минут.