Дзюба заявил о готовности играть в сборной России под руководством Карпина

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, готов ли он выступать за сборную России под руководством Валерия Карпина.
Дзюба заявил о готовности играть в сборной России под руководством Карпина
  • AP
  • © Jonathan Nackstrand

«Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

Ранее Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить