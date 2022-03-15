Дзюба заявил о готовности играть в сборной России под руководством Карпина

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, готов ли он выступать за сборную России под руководством Валерия Карпина.

«Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

Ранее Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России.