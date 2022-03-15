Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на мартовский сбор.
Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для вратаря.

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