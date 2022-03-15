Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для вратаря

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вызов в сборную России голкипера «Спартака» Александра Селихова на мартовский сбор.
Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для вратаря
  • РИА Новости

«Оригинальный состав. Кого смог найти, того и вызывал. Выбор у Карпина небольшой. Селихов? Скорее, это аванс», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

15 марта стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Из вратарей были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и Александр Селихов («Спартак»).

Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.

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