Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор состава команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нём произойдут изменения, но наверняка минимальные. Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался права сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022», — цитирует Карпина сайт РФС.

Он также отметил, что по логистическим причинам не были вызваны российские футболисты, выступающие в европейских лигах.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Напомним, что что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России.