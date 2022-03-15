Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках
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«Это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нём произойдут изменения, но наверняка минимальные. Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался права сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022», — цитирует Карпина сайт РФС.
Он также отметил, что по логистическим причинам не были вызваны российские футболисты, выступающие в европейских лигах.
15 марта стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.
Напомним, что что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России.