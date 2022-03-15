Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России
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«У Сарвели хорошая статистика в чемпионате России. Он показал определённый уровень на достаточно длинной дистанции. Зиньковский был давно в кандидатах в сборную. Это яркий и интересный футболист», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Сборная России объявила состав на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин включил Владислава Сарвели и Антона Зиньковского в состав команды.
Ранее Карпин заявил, что Дзюба извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за ситуации на Украине.