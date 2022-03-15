Карпин: Дзюба извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за ситуации на Украине

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не включил Артёма Дзюбу в состав команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сборная России объявила состав на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Москве 21 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал трёх нападающих: Фёдора Смолова («Динамо»), Антона Заболотного (ЦСКА), Ивана Сергеева («Зенит»).

Напомним, что в связи с конфликтом между тренером и футболистом Дзюба не вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин поделился эмоциями от первого матча после возвращения в «Ростов».