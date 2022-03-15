Игнатьев: сейчас важно показать, что отечественный футбол продолжает существовать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий мартовский сбор национальной команды.

«В интересах Карпина собрать лучших игроков. Сейчас важно показать всем, что отечественный футбол продолжает существовать. Не стоит зря терять тренировочное время, что бы ни происходило», — цитирует Игнатьева Sport24.

Он также заявил, что в текущих условиях необходимо продолжать давать возможность футболистам проявить себя, чтобы потом показать достойный уровень российского футбола.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.