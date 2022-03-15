Игнатьев: сейчас важно показать, что отечественный футбол продолжает существовать

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий мартовский сбор национальной команды.
Игнатьев: сейчас важно показать, что отечественный футбол продолжает существовать
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«В интересах Карпина собрать лучших игроков. Сейчас важно показать всем, что отечественный футбол продолжает существовать. Не стоит зря терять тренировочное время, что бы ни происходило», — цитирует Игнатьева Sport24.

Он также заявил, что в текущих условиях необходимо продолжать давать возможность футболистам проявить себя, чтобы потом показать достойный уровень российского футбола.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.

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