Карпин: Дзюба пропустит предстоящий сбор по семейным причинам

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свои слова по поводу того, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил не вызывать его на мартовский сбор.

«Как я уже говорил, Артём действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Ещё раз подтверждаю, что мы остаёмся с Артёмом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Изначально Карпин рассказал, что Дзюба попросил не вызывать его в сборную России из-за ситуации на Украине, где живут его родственники. Позже Дзюба заявил, что тренер его неправильно понял. Футболист отметил, что пропускает сбор по семейным обстоятельствам, и добавил, что готов играть за сборную России.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Ранее Игнатьев прокомментировал предстоящий мартовский сбор национальной команды.