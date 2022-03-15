Карпин: Дзюба пропустит предстоящий сбор по семейным причинам

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свои слова по поводу того, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил не вызывать его на мартовский сбор.
Карпин: Дзюба пропустит предстоящий сбор по семейным причинам
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Как я уже говорил, Артём действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Ещё раз подтверждаю, что мы остаёмся с Артёмом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Изначально Карпин рассказал, что Дзюба попросил не вызывать его в сборную России из-за ситуации на Украине, где живут его родственники. Позже Дзюба заявил, что тренер его неправильно понял. Футболист отметил, что пропускает сбор по семейным обстоятельствам, и добавил, что готов играть за сборную России.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Ранее Игнатьев прокомментировал предстоящий мартовский сбор национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить