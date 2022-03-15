Карпин: Караваев попросил не вызывать его на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что Вячеслав Караваев попросил не вызывать его на предстоящий мартовский сбор.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать его на предстоящий сбор и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу», — цитирует Карпина сайт РФС.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор.