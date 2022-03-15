Карпин: Караваев попросил не вызывать его на мартовский сбор

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что Вячеслав Караваев попросил не вызывать его на предстоящий мартовский сбор.
Карпин: Караваев попросил не вызывать его на мартовский сбор
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать его на предстоящий сбор и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу», — цитирует Карпина сайт РФС.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста. По словам специалиста, форвард попросил не приглашать его в команду из-за ситуации на Украине, где у него много родственников.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор.

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