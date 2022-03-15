Объявлен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор

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Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на мартовский сбор в Новогорске.
Объявлен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 27 марта. В состав команды вошли 23 футболиста, в том числе два нападающих: Константин Тюкавин («Динамо») и Гамид Агаларов («Уфа»).

15 марта стал известен состав основной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для вратаря.

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