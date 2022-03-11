Новый вызов и простор для творчества: почему возвращение Карпина в «Ростов» пойдёт на пользу российскому футболу

«Ростов» объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера. Нюансы контракта не разглашаются, однако известно, что специалист продолжит возглавлять сборную России, с которой продлил контракт до конца 2022 года. Также он откажется от совмещения в том случае, если национальная команда вновь сможет выступать на международной арене.

Сложная ситуация в мире и отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований не могло не отразиться и на главном тренере национальной команды. Один из сильнейших отечественных специалистов фактически остался без работы на неопределённый срок, а его задачи свелись исключительно к просмотру кандидатов на попадание в заявку и руководство коллективом в товарищеских встречах. Подобное положение дел вряд ли устраивало самого Валерия Карпина, что наверняка понимали и в РПЛ. Только за последнюю неделю сообщалось об интересе к наставнику «Локомотива» и «Краснодара», а впоследствии и «Ростова».

Первые два клуба остались без главных тренеров после отъезда Маркуса Гисдоля и Даниэля Фарке, а третий так и не смог найти самому Карпину достойного сменщика. Де-юре команду возглавлял Виталий Кафанов, а де-факто — Заур Тедеев, не имеющий лицензии PRO. При этом результаты были более чем удручающими. По прошествии двух третей сезона «Ростов» расположился на третьей строчке снизу, опережая лишь «Уфу» и «Химки».

Было несложно представить, что Карпин захочет вернуться в «Ростов» и помочь ему сохранить прописку в РПЛ. Вопрос был в том, позволят ли наставнику параллельно работать в клубе и сборной. Всё же Валерий Георгиевич имел на руках действующий контракт с национальной командой, а президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков неоднократно признавался, что негативно относится к совмещению. Тем не менее наставнику всё же пошли навстречу и не только продлили с ним действующее соглашение, но и позволили вновь возглавить жёлто-синих.

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года. С учётом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы», — приводит пресс-служба РФС слова Дюкова.

Функционер подчеркнул, что РФС оставляет за собой возможность прекратить совмещение, «как только национальная команда вернёт право выступления в международных соревнованиях». Не уточняется, подразумевает это немедленную отставку Карпина из «Ростова» или разрыв действующего соглашения со сборной. Но есть основания полагать, что речь идёт именно об уходе из клуба.

«Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда всё-таки получит возможность побороться за выход на чемпионат мира в Катаре», — заявил специалист.

Так или иначе, ближайшее время Карпин посвятит работе с «Ростовом, переживающим самый сложный период после перехода чемпионата России на систему «осень — весна». За последние девять лет он лишь раз набирал меньше очков по прошествии двух третей первенства. В сезоне-2014/15 жёлто-синие имели в активе лишь 14 баллов после 20 туров и замыкали турнирную таблицу, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. На старте чемпионата должность главного тренера занимал Миодраг Божович, при котором коллектив одержал лишь одну победу в 12 матчах во всех турнирах (1 — 2 — 9) с общей разницей голов 10:35. После поражения в Кубке от «Сызрани-2003» черногорца сменил Игорь Гамула, но не смог добиться прогресса (1 — 4 — 4). И лишь с приходом Курбана Бердыева дела пошли на лад, а команда смогла остаться в РПЛ. Пусть и была вынуждена бороться за прописку в стыках.

Не исключено, что в этот раз «Ростову» придётся принять участие в переходных матчах. С одной стороны, отставание от идущего на спасительной 12-й строчке «Арсенала» составляет всего четыре балла (что с учётом встречи в запасе кажется мизером). С другой — подопечные Карпина имеют серьёзные проблемы с составом. 10 марта стало известно, что в ближайшее время специалист не сможет рассчитывать на пятерых легионеров — Бартоломеу Баштуша, Денниса Хаджикадунича, Магнуса Кнудсена, Армина Гиговича и Понтуса Альмквиста. По информации «РБ Спорт», иностранцы обратились к руководству с просьбой приостановить контракты, а то не смогло отказать. И не стоит исключать, что в ближайшее время их примеру последуют Кенто Хасимоото и Али Соу.

Но даже если футболисты из Японии и Гамбии останутся, кадровый вопрос встанет особенно остро. Уже сейчас проблемным выглядит центр обороны, где в паре с Максимом Осипенко придётся выпускать либо Виктора Мелёхина, либо Никиту Котина, ещё не отпраздновавших 20-летие. Вследствие отъезда Гиговича и Кнудсена включать в старт необходимо либо Кирилла Фольмера, либо приобретённого у минского «Динамо» Александра Селяву. И это при том, что первый лишь трижды в сезоне провёл на поле более 45 минут, а второй не успел дебютировать за новый клуб.

Более чем ощутимой станет и потеря Альмквиста — одного из самых дорогих футболистов жёлто-синих по версии Transfermarkt. Оценённый в €3 млн вингер считался одним из главных активов коллектива, что подтверждалось расширенной статистикой. Швед был одним из лидеров ростовчан по ожидаемым голам (четвёртый) и передачам (второй), а по xGChain уступал лишь Дмитрию Полозу. Выражаясь простым языком, этот показатель демонстрирует, сколько шансов забить было создано в комбинациях с участием данного игрока.

Также по теме «Шансы маленькие, но они есть»: что известно о возможном переносе матча между сборными России и Польши ФИФА до сих пор не приняла окончательного решения по поводу стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре между сборными России...

Безусловно, полностью компенсировать отсутствие шведа не удастся, но какой-никакой выбор исполнителей данного амплуа имеется. По ходу встречи с «Сочи» вместо Альмквиста вышел 19-летний воспитанник «Спартака» Степан Мельников, закрыть позицию левого вингера способен и Роман Тугарев. В конце концов, с противоположного края может переместиться Егор Голенков. Проблема в том, что всё это сплошь молодые спортсмены, пока не отличающиеся ни результативностью, ни стабильностью.

Зато Карпина наверняка обрадует тот факт, что ему не придётся заставлять футболистов перестраиваться на другую схему. Кафанов и Тедеев не стали ломать выстроенную систему и после отставки Юрия Сёмина вернулись к излюбленной формации бывшего наставника 4—3—3. И хотя в отсутствие Валерия Георгиевича ростовчане стали прессинговать менее интенсивно, ниже определённой планки они всё же не опустились. После 20 туров они занимают шестую строчку по показателю PPDA (количеству передач, которые сумел сделать оппонент вплоть до потери мяча). Выше лишь «Зенит», «Спартак», «Ахмат», «Краснодар» и «Локомотив».

Что касается сборной России, то ей повышенная занятость наставника уж точно не навредит. Пока сложно предположить, как долго продлятся санкции в отношении отечественного футбола, и лучше использовать это время с пользой — как игрокам, так и тренеру. Карпин не только получит возможность опробовать новые идеи, но и взглянуть на кандидатов в национальную команду с другого ракурса. Вопрос лишь в том, сумеет ли он не повторить ошибку предшественников, проникавшихся чрезмерным доверием к собственным подопечным. В разное время это мешало Валерию Газзаеву, Юрию Сёмину и Леониду Слуцкому, вызвавшему на чемпионат Европы 20-летнего Александра Головина. И хотя впоследствии хавбек ЦСКА и «Монако» доказал свою профпригодность, к выступлению на французском турнире был явно не готов.